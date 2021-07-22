Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора президенты затронули темы подготовки предстоящим осенью в Душанбе саммиту ШОС, а также обсудили сессию совета коллективной безопасности.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко рассказал, что северные провинции Афганистана после вывода американского военного контингента из страны стремительно превращаются в новую «горячую точку». По его словам, сейчас боевики Талибана (организация запрещена в России) практически полностью контролируют границу с Таджикистаном. Кроме того, свои позиции в Афганистане укрепляют многочисленные международные террористические организации, в частности «Исламское государство» (организация запрещена в России) и отделения «Аль-Каиды» (обе запрещены в РФ).

До этого он сообщил, что Россия безвозмездно поможет Таджикистану в строительстве заставы на границе с Афганистаном.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.