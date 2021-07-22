В Кремле оценили обращение в ЕСПЧ по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обращение Москвы в ЕСПЧ с жалобой на Украину абсолютно закономерным.

«Разумеется, отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это все-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации. Мы действительно не имеем реакции этой организации по многим вопросам, и в рамках, опять же, тех норм, которые установлены в этой организации, Россия предпринимает действия», — заявил он.

Представитель Кремля напомнил, что ЕСПЧ часто выносит вердикты по разным вопросам, добавив, что Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на негативные процессы, происходящие на Украине.

Ранее стало известно, что Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

РФ обвиняет власти Украины, в том числе, в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.

В МИД РФ позже заявили, что рассчитывают на беспристрастное отношение ЕСПЧ к жалобе на Украину.