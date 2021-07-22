В Госдуме рассчитывают, что жалоба России в ЕСПЧ станет не последней

Первая жалоба России против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод может послужить прецедентом, за которым последуют обращения в другие подобные структуры. Об этом заявил «Интерфакс» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Думаю и надеюсь, что это не последняя подобная жалоба России, направленная в подобные структуры. Следующей могла бы, например, стать ОЗХО», — отметил Калашников.

Он считает, что обращение в ЕСПЧ стало «проверкой правозащитной функции» организации, и Москве стоит «надо идти по всем фронтам вместо того, чтобы отбиваться от нападок». По его словам, по профилю многих международных институтов накопились вопросы, при том, что Россия Россия в них не только представлена, но и платит взносы.

Ранее МИД России заявил, что рассчитывает на беспристрастное отношения Европейского Суда по правам человека к жалобе на Украину. В ведомстве подчеркнули, что на масштаб проблемы с соблюдением прав человека на Украине указывает большое число индивидуальных жалоб, поданных в ЕСПЧ, в том числе в связи с событиями в Донбассе.

В обращении Россия обвиняет власти Украины, в том числе, в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что сам факт жалобы российской Генпрокуратуры в ЕСПЧ по Украине приведет в чувство Киев и его европейских покровителей.