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Мэр Керчи ушел в отставку

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Сергей Бороздин/vk.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отставке мэра Керчи Сергея Бороздина.

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов на странице «ВКонтакте».

Исполняющим обязанности главы администрации города назначен председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Решение о назначении нового мэра Керчи будет принято в ближайшее время.

Бороздин занимал должность с мая 2017 года. В январе этого года чиновнику был объявлен выговор от руководства республики за недостижение целевых показателей по итогам 2020 года.

Ранее сообщалось об отставке мэра Владивостока.

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