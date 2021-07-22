В «Нафтогазе» считают, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. Об этом он сообщил Reuters.

По его словам, Россия «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Витренко добавил, что для обеспечения своей энергобезопасности его страна должна стать членом НАТО.

Ранее Витренко заявил, что Украине удалось убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что газопровод «Северный поток — 2» несет угрозы для Украины.

Он утверждает, что немецкий политик «много в чем изменила» свою точку зрения на данный проект, увидев «реальные угрозы» для безопасности страны. По словам Витренко, украинская сторона также дала понять Меркель, что «легкие решения», в том числе продление транзитного контракта между Россией и Украиной на десять лет, все равно представляют угрозу для Украины.

По его словам, для Киева это не только вопрос денег и экономики, а еще и «реальной безопасности», что украинская сторона и объяснила Меркель.