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Кремль раскрыл детали разговора Меркель и Путина про «Северный поток — 2» и Украину

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POOL/Reuters

Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили договоренности ФРГ И США по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении отмечается, что лидеры государств удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода.

Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза.

«В качестве отдельной темы Президент России и Федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер в разговоре подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями минского комплекса мер 2015 года.

Также Путин еще раз передал Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии.

Ранее Соединенные Штаты и Германия достигли соглашений по вопросам газопровода «Северный поток — 2». Так, ФРГ обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей.

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