Лукашенко предполагает, что белорусскими террористами руководят из ФРГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время Минск замечает — руководство террористами, действующими в республике, осуществляется со стороны Германии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на интервью главы республики арабоязычному телеканалу Sky News Arabia.

По его словам, за провокациями против Белоруссии «прежде всего, стоят США, их спецслужбы, и не только».

«Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши», — сказал президент.

Однако Лукашенко добавил, что со стороны руководства этих стран не последовало никаких действий, а ситуация «продолжает нагнетаться».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гибридная война ЕС против Белоруссии подталкивает к третьей мировой.