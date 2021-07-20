Арестованный петербургский депутат Резник прекратил избирательную кампанию

Депутат заксобрания Петербурга Максим Резник объявил о прекращении избирательной компании в новый созыв парламента из-за препятствий в сборе подписей.

«В сложившейся ситуации продолжать избирательную кампанию — лишь оттягивать неизбежное. Поэтому, посоветовавшись с командой, я принял решение ее прекратить», — приводятся его слова в Telegram-канале.

Резник напомнил, что его команда начала кампанию несмотря на угрозы, отказ партии «Яблоко» в выдвижении и другие отягощающие факторы.

Ранее сообщалось, что суд отправил депутата под домашний арест. По версии следствия, он приобрел 18 граммов марихуаны для личного пользования.

В марте СМИ сообщали, что Резника обнаружили в квартире, где в ходе обысков, предположительно, была найдена нарколаборатория. Депутата не смогли задержать из-за наличия у него неприкосновенности. Позже Резник заявил, что ничего не знает о нарколаборатории в квартире. По его словам, он пришел туда для помощи пожилому родственнику.