Лукашенко рассказал о необходимости изменений внешней политики страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке. Об этом сообщает «БелТА».

По словам главы государства, такие выводы были сделаны после прошедших в Белоруссии выборах 2020 года и последовавшими за ними санкциями.

«Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что происходящее сегодня в современном мире, можно охарактеризовать словом «война».

Ранее Лукашенко одобрил поправки в законодательство страны по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя.

В нем конкретизируется, что беспорядками считаются попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты.