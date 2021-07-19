ЕС обвинил Китай в кибератаке через уязвимость в ПО Microsoft

Евросоюз считает, что кибератака через уязвимость в программном обеспечении Microsoft Exchange Server была совершена из Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени 27 стран — членов сообщества.

«Сегодня ЕС и его государства-члены вместе с партнерами разоблачают вредоносную кибердеятельность, которая существенно повлияла на нашу экономику, безопасность, демократию и общество в целом», — говорится в документе.

Ранее американские власти направили всем ведомствам страны требование в срочном порядке обновить программное обеспечение Microsoft Exchange Server.

До этого Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства. Программисты компании нашли ранее неизвестные баги в программе, которыми воспользовались взломщики и скрытно проводили вредоносные действия.

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