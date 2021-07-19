Тихановская заявила, что не собирается вновь участвовать в президентских выборах в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует вновь участвовать в президентских выборах в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление в центре Вашингтона.

«Я не планирую [баллотироваться]. Потому что я обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию. И я уверена, что у нас в стране есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с этим», — пояснила Тихановская свое решение.

По ее словам, выборы в стране могут быть организованы за 40 дней, и этот «транзитный период» в 40-60 дней позволит новому президенту прийти к власти в Белоруссии.

«Я могу быть рядом где-то там с новым президентом. <…> Это уже неважно. Главное, пока я буду нужна белорусам, может быть, как моральный авторитет, я обязательно буду», — отметила Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии прибыла в Вашингтон в воскресенье. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, запланированы ли у представителей США встречи с Тихановской.

В то же время экс-кандидат в президенты Белоруссии заявляла, что она должна встретиться с американским главой Джо Байденом и государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Детали этих встреч она не уточнила.

Ранее стало известно, что Тихановская 18 июля отправится с рабочим визитом в США. В Telegram-канале уточнялось, что политик посетит Вашингтон, Нью-Йорк, а также Калифорнию. Бывший кандидат в президенты намерена провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и диаспорой.