Явлинский считает, что проблемы во взаимоотношениях России и Украины не существует

Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что проблемы во взаимоотношениях России и Украины не существует.

«Я лично считаю, что нет проблемы отношений России с Украиной, ее не существует. Существует проблема отношений России с Европой, и она очень серьезная. И это принципиальный выбор. Весь мир глобализируется, быстрее, медленнее, ковид все это останавливает, но все равно эта тенденция идет», — заявил Явлинский.

По мнению политика, России необходимо определиться, с каким из центров политического влияния она хочет сближаться, так как попытка «закрыться» может привести к краху.

«Интеграционные тенденции противоречиво, но все равно осуществляются. Россия должна ответить, с кем она», — считает Явлинский.

Политик назвал два таких центра политического влияния.

«Я считаю, что через 20-30 лет в мире будет два центра экономической мощи – Северная Америка и Юго-Восточная Азия», — сказал Явлинский.

Ранее Григорий Явлинский объяснил отказ от сторонников Навального.