Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил надежду, что Китай поможет Киеву «справиться» с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV.

По его словам, Киев может позволить себе игнорировать мнение западных партнеров. Арестович заявил, что Украина «развернется» к Китаю, если страны Запада будут вынуждать Киев выполнять Минские соглашения.

«Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», — сказал он.

Он указал, что такой «разворот» произойдет вследствие якобы «плохих» отношений между Пекином и Москвой.

Арестович также заявил, что Украина не будет не будет имплементировать «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе в ее текущем виде. По его утверждению, только «очень серьезные гарантии» со стороны Запада могут заставить Киев выполнить Минские соглашения. Речь идет о кредите на «миллиард десять долларов» или прямой помощи, серьезных вливаниях в безопасность и экономику, а также «статусе основного союзника США вне НАТО», уточнил советник.