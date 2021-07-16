Лавров рассказал, на чем строятся отношения Китая и России

Взаимодействие между Россией и Китаем основано на равноправии и не направлено против третьих стран. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, опубликованной в «Российской газете».

«Москва и Пекин - последовательные сторонники формирования более справедливой, демократичной и поэтому устойчивой полицентричной системы мироустройства», — подчеркнул министр в материале, посвященном 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

При этом, отметил Лавров, партнерство между странами характеризуется «высокой степенью координации действий, в том числе по стратегически значимым сюжетам». По его словам, на основе договора России и КНР удалось выстроить эффективную многоуровневую структуру взаимодействия, важной составной частью которой являются встречи лидеров двух стран.

«С опорой на принципы, изложенные в статье 7 Договора, успешно развивается военное сотрудничество, имеющее исключительно оборонительный характер и не направленное против третьих государств», — подчеркнул министр, добавляя, что страны регулярно проводят совместные командно-штабные, антитеррористические и военно-морские учения.

Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и генсек ЦК КПК Си Цзиньпин часто общаются по закрытой видеосвязи.

Сам российский лидер в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином назвал отношения Москвы и Пекина примером для подражания в XXI веке. По его словам, отношения России и Китая динамично развиваются, несмотря на различные вызовы и испытания. Российский лидер подчеркнул, что стороны оказывают друг другу поддержку по насущным вопросам, плодотворно взаимодействуют и защищают общие интересы.