Путин встретился с губернатором Краснодарского края Кондратьевым

Президент РФ Владимир Путин поздно вечером 10 апреля провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы глава государства отметил, что Краснодарский край вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. По его словам, в регионе уже началась посевная кампания.

«Для нас важно сохранить Кубань житницей страны и гарантом продовольственной безопасности. И это очень почетное звание, безусловно», — рассказал Кондратьев.

Также Путин поинтересовался у губернатора, как обстоят дела с устранением последствий разлива нефти в акватории Керченского пролива. Глава региона выразил уверенность, что в текущем году Анапа сможет вновь принять отдыхающих в полном объеме. Это произойдет благодаря контролю со стороны президента, а также действиям кабинета министров и правительственной комиссии, подчеркнул Кондратьев.

Кондратьев добавил, что эксперты предварительно одобрили и открытие пляжей, где выбросов нефтепродуктов зафиксировано не было.

Ранее власти Краснодарского края потребовали более 30 млрд рублей от владельцев танкеров, затонувших в Керченском проливе.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!