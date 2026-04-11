Российский тренер рассказал, можно ли сравнить Овечкина с Гретцки

Российский тренер Владимир Плющев заявил, что нельзя сравнивать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с Уэйном Гретцки, передает «Советский спорт».

«Сравнивать Александра Овечкина с Уэйном Гретцки нельзя — это совершенно два разных игрока, два разных стиля, совершенно разная техника игры. Я вообще не считаю правильным и этичным сравнивать игрока с игроком», — сказал Плющев.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкина номинировали на премию НХЛ.

 
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
