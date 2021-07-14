В Германии нашли способ устранить разногласия из-за «Северного потока—2»

ФРГ должна поставить условие не использовать газопровод «Северный поток — 2» геополитически. Об этом заявил кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, сообщает ТАСС.

«Все решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтен. С точки зрения политики, все равно, поступает ли российский газ по земле или по морю», — сказал политик.

По его словам, в будущем Германии потребуется больше газа, чтобы завершить энергетическую реформу. При этом все меньше стран Западной Европы производят газ.

Чтобы учесть оба аспекта, когда в августе-сентябре укладка труб «Северного потока – 2» завершится, отмечает он, «нужно будет новое разрешение - европейское, чтобы газ начал поставляться».

«И тогда можно поставить условие, чтобы это нельзя было использовать геополитически», — резюмировал Лашет.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обсуждать «Северный поток — 2» в нормандском формате, так как строительство российского газопровода по его мнению угрожает энергетической безопасности страны.