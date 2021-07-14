Сирия обвинила США в поддержке беспорядков на Кубе

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что американцы вмешиваются во внутренние дела республики Куба, чтобы дестабилизировать обстановку на острове. Об этом сообщает информационное агентство САНА.

«Сирийская Арабская Республика решительно осуждает явное вмешательство США во внутренние дела Кубы, цель которого заключается в дестабилизации обстановки в этой стране и подрыве достижений кубинского народа», — говорится в заявлении ведомства.

Сирийские дипломаты выражают солидарность с кубинскими народом и властями и не сомневаются, что страна «которая в течение почти 60 лет сталкивается с жесткой блокадой со стороны США, сможет справиться и с новыми нападками»

МИД Сирии также обратился к международному сообществу с требованием сделать все необходимое, чтобы США прекратили «экономический террор» Кубы. В ведомстве уверены, что «причиной сложившегося в республике сложного экономического положения, а также страданий кубинских граждан» является агрессия американцев.

Массовые мирные демонстрации на Кубе начались 11 июля 2021 года, люди протестуют против правительства страны. Акции проходят по всему острову — в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе. Кубинские власти в ответ ввели комендантский час, который действует с 21:00, кроме того, на улицах городов появились военные патрули и полицейские блокпосты.

Ранее из-за протестов на Кубе скончался человек.