В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии завершили переговоры, проходившие в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Переговоры закончились», — сказал он.

Таким образом, встреча длилась почти пять с половиной часов. Она прошла в в Константиновском дворце в Стрельне.

Переговоры Путина и Лукашенко начались около полудня в Константиновском дворце в Стрельне, они продлились почти пять с половиной часов. Для этого белорусский глава государства прилетел в Санкт-Петербург.

Песков заявлял, что на встрече будет обсуждаться российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество, а также международные дела и попытки коллективного Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии.