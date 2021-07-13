Переговоры Путина и Лукашенко длятся больше четырех часов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходят в Санкт-Петербурге, длятся уже больше четырех часов, передает РИА «Новости».

«Президенты Путин и Лукашенко продолжают общение», — сказал Песков.

Переговоры Путина и Лукашенко начались около полудня. Для этого белорусский глава государства прилетел в Санкт-Петербург.

Песков заявлял, что на встрече будет обсуждаться российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество, а также международные дела и попытки коллективного Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии.