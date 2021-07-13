В Кремле объяснили, почему не анонсировали встречу Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, почему российские власти не анонсировали встречу Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

По его словам, текущая встреча не является срочной и была запланирована несколько недель назад во время телефонного разговора. При этом представитель Кремля отметил, что Москва придает большое значение каждой встрече глав государств России и Белоруссии.

«Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали специального анонса. Это не умаляет значение встречи нисколько», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным.

В последний раз Путин и Лукашенко виделись 28 мая в Сочи. В ходе встречи в резиденции Бочаров Ручей лидеры обсуждали партнерство двух стран — в сфере торговли и экономики, энергетики и культурно-гуманитарные вопросы. Переговоры длились больше пяти часов.