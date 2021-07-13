Захарова оценила сообщения о причастности информаторов ФБР к убийству президента Гаити

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию про возможную причастность информаторов Федерального бюро расследований (ФБР) США к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза.

«Ну и где? Где санкции, заявления «семерки», истерика американских правозащитников? А повод более чем ужасающий. На Гаити вылетела межведомственная делегация США. Цель — разобраться с ситуацией вокруг американской ЧВК, чьи сотрудники обвиняются в причастности к убийству президента Гаити», — написала она в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что «главная новость» появилась в американских СМИ сегодня: несколько задержанных в связи с убийством Жовенеля Моиза были информаторами правоохранительных органов США, в том числе ФБР.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что некоторые подозреваемые ранее являлись информаторами Федерального бюро расследований США. Также сообщалось, что некоторые из участников нападения на Моиза были «колумбийскими наемниками, нанятыми через базирующуюся в штате Флорида компанию, которая работает в сфере безопасности».

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».