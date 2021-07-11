В Молдавии завершились парламентские выборы

В Молдавии завершились досрочные парламентские выборы, избирательные участки на территории республики закрыты, передает РИА «Новости».

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые приводит агентство, партия президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» лидирует на выборах с 39,97% голосов. Блок «Коммунисты и социалисты», который возглавили два бывших президента страны Владимир Воронин (лидер коммунистов) и Игорь Додон (глава социалистов), поддержали 33,97% избирателей. За партию «Шор» отдали 10,91% голосов.

11 июля в стране проходили досрочные парламентские выборы — всего в гонке приняли участие 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Депутатов выбирали на четыре года.

На момент закрытия участков явка превысила 48%, выборы признаны состоявшимися.

Согласно избирательному законодательству страны, минимальный порог для прохождения в парламент для партий составляет 5%, для избирательного блока — 7%, а для независимых кандидатов — 2%.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах. Глава государства добавила, что сама проголосовала «за честный парламент».