Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися
Анастасия Лежепекова
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На парламентских выборах в Молдавии преодолен необходимый порог явки – проголосовало более трети избирателей, сообщает «Sputnik Молдова» со ссылкой на молдавский ЦИК.
Уточняется, что явка составила более 33,33%.
11 июля в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы — всего в гонке участвуют 20 партий, два блока и один независимый кандидат. На 101 депутатский мандат претендует 1791 кандидат.
Согласно избирательному законодательству страны, минимальный порог для прохождения в парламент для партий составляет 5%, для избирательного блока — 7%, а для независимых кандидатов — 2%.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах. Глава государства добавила, что сама проголосовала «за честный парламент».
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