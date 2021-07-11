Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

На парламентских выборах в Молдавии преодолен необходимый порог явки – проголосовало более трети избирателей, сообщает «Sputnik Молдова» со ссылкой на молдавский ЦИК.

Уточняется, что явка составила более 33,33%.

11 июля в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы — всего в гонке участвуют 20 партий, два блока и один независимый кандидат. На 101 депутатский мандат претендует 1791 кандидат.

Согласно избирательному законодательству страны, минимальный порог для прохождения в парламент для партий составляет 5%, для избирательного блока — 7%, а для независимых кандидатов — 2%.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах. Глава государства добавила, что сама проголосовала «за честный парламент».