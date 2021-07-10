В США заявили о готовности Словении бороться с «влиянием» России и КНР

Председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар считает, что Словения, которая 1 июля приняла председательство в Совете Европейского союза, будет бороться с «влиянием» России и Китая. Об этом сообщает RT со ссылкой на расшифровку речи политика.

Госар отметил, что вступление словацкого государства в совет ЕС произошло в очень сложное время как для Евросоюза, так и для всего мира. По словам председателя, под руководством Любляны Европа будет работать над борьбой с пандемией коронавируса, восстановлением экономического и социального ущерба, нанесенного этим вирусом.

»[Словения также будет] заниматься актуальными и ключевыми вопросами, стоящими перед ЕС и США, — противостоянием китайскому и российскому влиянию, укреплением кибербезопасности и выработкой экономического пути на будущее», — сказал конгрессмен.

Госар также выразил мнение, что из председательской программы восточноевропейской страны следует, что она готова решить еще одну «беспрецедентную задачу» — «стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем».

Ранее сообщалось, что Россия выступила против увеличения «коллективного Запада» в Совбезе ООН.