Литва начала установку «стены» на границе с Белоруссией

Литва начала установку барьера на границе с Белоруссией, сообщила глава литовского МВД Агне Билотайте на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня начато возведение барьера с колючей проволокой (на границе с Белоруссией — примечание «Газеты.Ru»), намечено установить 550 км. Мы видим, что мы могли бы сделать это довольно быстро, цена такого забора составит около €41 млн», — сказала она.

По словам Билотайте, защита на границе будет «двойной», сначала установят колючий барьер, а параллельно построят забор.

Протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет 678,8 км.

7 июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что страна построит стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию.

После этого Шимоните сообщила, что стена на границе с Белоруссией будет оснащена колючей проволокой, которую в своих целях использует армия.