В МИД заявили о готовности к координации действий с США по Ливии

Москва готова вести диалог и координировать действия с Вашингтоном по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, сообщает РИА «Новости».

«Еще в декабре 2019 года в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров озвучил предложение о запуске механизма российско-американских консультаций по всему спектру вопросов содействия инклюзивному межливийскому политическому урегулированию», — сказал он.

В то же время дипломат подчеркнул, что США так и не ответили на предложение. Кроме того, Вершинин рассказал, что в ноябре 2020 года в Москве прошли «обстоятельные консультации» со спецпредставителем США по Ливии, послом США в Триполи Ричардом Норландом.

«На полях Берлинской конференции я провел с ним полезную сверку часов. Еще раз повторю: мы готовы к координации шагов на ливийском направлении с Вашингтоном и другими влиятельными игроками», — отметил замглавы МИД.

Вершинин заключил, что такие консультации помогли бы достичь долгосрочного урегулирования в Ливии при ведущей роли ООН.

Ранее в США заявили о согласии РФ и Турции обсуждать вывод иностранных сил из Ливии.