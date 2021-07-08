На Украине понадеялись на «развал» России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью «24 каналу», что в будущем Россия не сможет сохранить свою территориальную целостность. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится», — заявил Данилов.

Свою позицию он объяснил тем, что Россия является многонациональной страной, а все народы, считает он, должны жить отдельно друг от друга.

Ранее Данилов обвинил Францию и Германию в потере территорий Украиной и Грузией. Он считает, Россия «напала на Грузию и Украину» после того, как в 2008 году Париж и Берлин выступили против постоянного членства Киева и Тбилиси в НАТО.

До этого Данилов назвал факт получения жителями Донбасса российских паспортов является «фундаментальной вещью» для пересмотра минских соглашений.

Украинские власти в апреле 2014 года приступили к военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве.

В результате вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе на встречах контактной группы в Минске. Она с сентября 2014 года приняла три документа, которыми регламентируются шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта происходят перестрелки.