ВС РФ нанесли удары по местам производства комплектующих для ракет и БПЛА на Украине

Российская армия нанесла удары по районам в зоне спецоперации, где украинские силы производят комплектующие для ракетных двигателей и собирают ударные беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

«Нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску», — следует из сообщения.

Кроме того, по информации военного ведомства, удары были нанесены по местам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148 районах зоны спецоперации.

Минобороны РФ также сообщило, что группа «Центр» освободила Димитров и еще три населенных пункта в ДНР. В районе действия «Центра» ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, уточнили в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о ходе освобождения Гуляйполя в Запорожской области.