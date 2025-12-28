Размер шрифта
Смех три раза в неделю помогает укрепить сердце, рассказал врач

Medical Xpress: даже искусственный смех может приносить сердцу и сосудам пользу
Регулярный смех может приносить сердцу и сосудам пользу, сопоставимую с влиянием умеренных физических нагрузок. Об этом заявил профессор Пенсильванского университета, кардиолог Майкл Миллер. Слова эксперта цитирует Medical Xpress.

По словам специалиста, смех стоит рассматривать как полноценный элемент здорового образа жизни — наряду с рекомендациями заниматься спортом три-пять раз в неделю. Физиологический эффект смеха связан с выбросом эндорфинов.

«Эти гормоны стимулируют выработку оксида азота — молекулы, которая расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток. В результате снижается артериальное давление, уменьшается воспаление и падает уровень «плохого» холестерина, что в совокупности снижает риск инфаркта миокарда», — уточнил Миллер.

Интерес к влиянию смеха на здоровье изучает отдельное научное направление — гелотология, активно развивающееся с середины XX века. Исследования показывают, что смех положительно влияет не только на сердечно-сосудистую систему, но и на иммунитет, увеличивая количество защитных клеток в крови.

При этом, как отмечает кардиолог, положительный эффект оказывает даже намеренный, «искусственный» смех. Он запускает те же дыхательные и мышечные реакции, что и спонтанный, а значит, способен оказывать схожее физиологическое воздействие.

Ранее ученые назвали неочевидный способ улучшить отношения в паре.

