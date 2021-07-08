Пресс-конференция премьера Испании на базе НАТО в Литве прервалась сигналом о тревоге

Извещение о тревоге на базе НАТО В Литве временно прервало совместную пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления главы Литвы к Санчесу подошел представитель размещенного на базе испанского контингента и что-то сообщил. После этого премьер и президент переглянулись и пресс-конференция была прервана.

Позже пресс-офицер вооруженных сил капитан Андрюс Дилда сообщил, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем у границы Литвы службами слежения были зафиксированы два воздушных судна без согласованного полетного плана. Самолеты не поддерживали связь с наземным центром управления полетами, поэтому для опознания была задействована воздушная полиция — истребители стран-членов НАТО.

Уточняется, что подобное сопровождение является рутинной процедурой опознания.