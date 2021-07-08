В Кремле рассказали об организации поездок Путина

Президент России Владимир Путин продолжит региональные поездки при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что безопасность российского лидера очень важна, и напомнил, что во время поездки Путина в Кемерово учитывались требования санитарных властей.

«Это решение президента, и какая бы ни была ситуация, в любом случае такие визиты президент совершал и раньше, и будет совершать дальше, но просто принимая все необходимые меры предосторожности», — ответил Песков на вопрос, являются ли очные визиты главы государства его личной инициативой.

6 июля состоялась поездка Владимира Путина в Кемерово, где президент принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса.

После этого Дмитрий Песков рассказал подробности поездки главы государства в Кемеровскую область.

16 июня состоялся саммит президента России с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве.