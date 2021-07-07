Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России

Советник посольства Эстонии в России прибыла в Министерство иностранных дел после задержания эстонского консула в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Одновременно с этим глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что страна ждет объяснений от российской стороны.

«Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося», — сказала она.

Министр выразила убеждение, что консул «выполнял повседневную работу дипломата», поэтому обвинения в его адрес «безосновательны».

Ранее ФСБ задержала с поличным консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении от гражданина России материалов закрытого характера. По данным эстонского МИД, Лятте находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.