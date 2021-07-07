Украина предложила Белоруссии альтернативу «русскому миру»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении в своем Facebook выразил надежду на присоединение будущее Белоруссии к «Люблинскому треугольнику».

«Люблинский треугольник» — это, по сути, альтернатива русскому миру в этой части Европы. Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо русского мира выберет «Люблинский треугольник», — заявил Кулеба.

Ранее МИД Украины опроверг заявление президента Александра Лукашенко о закрытии Белоруссией границы.

Люблинский треугольник — это трёхсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой.