В ЦИК сообщили о попытках дискредитировать выборы

В регионах готовятся списки кандидатов, которые заведомо не могут участвовать в выборах, чтобы впоследствии обвинить ЦИК в недопуске оппозиции. Об этом заявила РИА «Новости» председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, Центральная избирательная комиссия регулярно обсуждает на совещаниях вопрос регистрации кандидатов, и призывает коллег подходить к этому процессу тщательно.

«Одна из точек, по которым нас будут бить наши недруги, это то, что они сейчас будут спекулировать на теме, одна из основных точек критики и тренд на непризнание наших выборов легитимными, это отказ кому-то в регистрации по каким-то причинам», — пояснила Памфилова.

По ее словам, «антироссийские политтехнологи», формируют повестку дня, целью которой является дискредитация российских выборов.

«Они сейчас работают во всех регионах, заведомо составляют списки тех, кто по целому ряду причин заведомо непроходим. Они идут на выборы, зная, что их нельзя регистрировать, там разные обстоятельства. Чтобы это был дополнительный повод сказать: оппозицию, тех, кто против власти, не допускают до выборов. Это тоже технология антироссийская, она будет применяться», — заявила представитель ЦИК.

Она также подчеркнула, что сейчас избирательные комиссии должны быть к этому готовы и «максимально аргументировать позицию» в случае недопуска.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы «невероятно сложными», потому что их результаты заложат фундамент дальнейшего электорального цикла до 2024 года.