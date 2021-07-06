В США назвали главные недостатки Китая как сверхдержавы

Аналитики корпорации RAND в США выпустили доклад о положении Китая на международной арене, в котором назвали главные недостатки государства как сверхдержавы. Доклад опубликован на официальном сайте корпорации.

По словам экспертов, экономическая мощь КНР является главным козырем страны, а возможность предлагать третьим странам торговое и инвестиционное партнерство — наиболее эффективный рычаг воздействия на них. По их мнению, это работает лучше, чем прямые военные угрозы или продвижение китайской политической модели.

Кроме того, согласно докладу, Китай успешно развивает неформальные связи с представителями элит в других странах, таких как Южная Корея, Австралия, Филиппины, Индонезия.

По данным интегрального рейтинга мощи стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), составленного аналитическим центром в Сиднее Lowy Institute, США сохраняют за собой первенство по уровню влияния в АТР. Однако в это же время у китайской стороны, несмотря на рост экономического влияния, ограничены возможности предлагать другим странам привлекательную модель развития, в основе которой лежали бы оригинальные ценности. Поэтому, по словам экспертов RAND, о «китайской модели» можно больше говорить теоретически, чем на практике.

По мнению специалистов, у Китая нет четкого и последовательного списка мер, который можно было бы применить в другой стране.

Также они сообщили, что в скором времени экономика КНР столкнется с проблемами. Привлекательность государства уменьшится на фоне роста тревоги из-за несоблюдения прав человека. Попытки Китая усилить свое влияние будут ограничены тем, что объекты его влияния «разделяют больше ценностей с США, чем с Китаем», говорится в докладе.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал Китай «огромной угрозой» для США.