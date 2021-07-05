В Совбезе рассказали о возрастающей активности иностранных спецслужб в адрес РФ

Иностранные спецслужбы все чаще прибегают к деструктивным действиям и усиливают разведывательно-подрывные операции в отношении России. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин, передает ТАСС.

«В последнее время все отчетливее проявляются действия деструктивных сил за рубежом и внутри России, которые наращивают попытки использовать имеющиеся в Российской Федерации социально-экономические проблемы для ослабления ее внутреннего единства», — сказал он.

По его словам, внешние силы все чаще стремятся радикализировать протестное движение и поддерживают радикальные группы, чтобы расколоть российское общество.

Гребенкин отметил, что одновременно с этим предпринимаются усилия по «размыванию традиционных ценностей, искажению мировой истории и роли России в ней, реабилитации нацизма».

3 июля президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны. Стратегия нацбезопасности является базовым документом стратегического планирования, который определяет национальные интересы и приоритеты России, цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности и развития страны в долгосрочной перспективе.