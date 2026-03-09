В Норвегии забили тревогу после ударов США по нефтехранилищам в Иране

Удары США по топливным складам в Иране приведут к экологической катастрофе на Ближнем Востоке. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Даже канализационные стоки в Тегеране загорелись после нападений на топливные склады. США развязали экологическую катастрофу, которая будет вызывать рак и другие болезни на протяжении десятилетий», — написал он.

Дизен также раскритиковал западную «политико-медийную элиту», которая преподносит действия США и Израиля как «гуманитарный проект».

7 марта в Иране сообщили, что американские и израильские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтехранилищу, расположенном на юге Тегерана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.