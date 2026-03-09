Размер шрифта
В сенате США выразили недовольство из-за ударов Израиля по нефтедобыче Ирана

Сенатор Линдси Грэм призвал Иран не бить по объектам нефтедобычи Ирана
Nathan Howard/Reuters

Член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм выразил недовольство в связи с ударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам иранской нефтедобычи. Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

Американский законодатель призвал власти Израиля быть осторожными при выборе целей для атак на территории Ирана.

«Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его шанса начать новую и лучшую жизнь после падения режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь решающее значение для этого», — написал парламентарий.

7 марта директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген заявил, что администрация США намерена «забрать всю нефть из рук Ирана». По его мнению, после этого Вашингтону не придется беспокоиться о росте цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сообщили о готовности потратить свои запасы нефти на стабилизацию рынка.

 
