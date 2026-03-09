Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Краснодаре пожар площадью 2500 «квадратов» привлек внимание прокуратуры

Прокуратура начала проверку в связи с крупным пожаром на складе в Краснодаре
Shutterstock

Прокуратура организовала проверку в связи с крупным пожаром на складе в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«В настоящее время прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.

Пожар на складе, расположенном на улице Российской в Краснодаре, произошел 9 марта. Региональное управление МЧС России сообщило, что пламя распространилось на площади 2500 квадратных метров. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал. На место прибыли 53 сотрудника экстренных служб и 11 единиц специальной техники.

6 марта в деревне Черенковицы в Волосовском районе Ленинградской области вспыхнуло здание на территории фермы. Огонь охватил кровлю строения, площадь распространения составила около 800 квадратных метров. В тот момент внутри находились порядка 100 животных, половину из них — 20 баранов, а также 30 коров и молодых бычков — спасти не удалось. На место происшествия выезжали три пожарные части Волосовского отряда Леноблпожспас.

Ранее в Дагестане загорелся мебельный цех.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!