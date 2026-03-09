В Краснодаре пожар площадью 2500 «квадратов» привлек внимание прокуратуры

Прокуратура начала проверку в связи с крупным пожаром на складе в Краснодаре

Прокуратура организовала проверку в связи с крупным пожаром на складе в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«В настоящее время прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.

Пожар на складе, расположенном на улице Российской в Краснодаре, произошел 9 марта. Региональное управление МЧС России сообщило, что пламя распространилось на площади 2500 квадратных метров. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал. На место прибыли 53 сотрудника экстренных служб и 11 единиц специальной техники.

