Явлинский рассказал, почему отказался от участия в выборах в ГД

Сооснователь политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, отказавшийся выдвигаться в депутаты Государственной думы в этом году, объяснил свое решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Явлинского.

По его словам, нужно дать дорогу молодым политикам.

«Что касается лично меня, то просто никакого другого способа для того, чтобы реально открыть дорогу молодым, нет. Я никуда не денусь, я буду работать рядом с ними со всеми», — уточнил Явлинский.

Он обратил внимание, что для работы в политике не обязательно требуется статут депутата Госдумы.

«Поэтому «Яблоко» в этот раз предлагает совершенно особый список — список нового поколения. Этим людям в основном до 40 лет. Мы уверены, что если их поддержит избиратель, то у них есть шанс очень хорошо работать в Госдуме», — добавил Явлинский.

У кандидатов в депутаты, как подчеркнул Явлинский, «биографии не омрачены никакими событиями последних 30 лет».

3 июля появилась информация, что Явлинский впервые не будет баллотироваться в ГД.

Ранее ЦИК утвердил окончательный порядок выборов. Голосование пройдет в течение трех дней подряд — с 17 по 19 сентября.