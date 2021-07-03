В Совфеде упрекнули Киев в попытке политизировать инцидент с рыбаками в Черном море

Украина пытается придать политический контекст происшествию с потерпевшим бедствие в Черном море рыбацким судном, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ТАСС.

По его словам, заявления Киева об отказе российской стороны оказать помощь украинскому судну фактически переводят рядовое происшествие «в какую-то политическую плоскость».

«Я не думаю, что надо какие-то ноты принимать и так далее. Так мы ноты начнем принимать уже по разным бытовым или производственным вещам, которые происходят на Украине. Мы свое дело сделали, поступили по общепринятым международным стандартам», – выразил свое мнение сенатор.

При этом он добавил, что не считает нужным спорить с Киевом и доказывать, что помощь была оказана.

3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России направился в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна «ОД-2592», на борту которого находятся четыре человека. По словам капитана «ОД-2592», у судна отказал двигатель, оно было обесточено и находилось в дрейфе. Впоследствии на место происшествия был направлен украинский буксир из Очакова.

После инцидента главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что российские корабли не приближались к рыболовецкому судну, терпящему бедствие в Черном море. В России данные обвинения отвергли.