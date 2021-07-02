Власти Литвы объявили экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов из Белоруссии

Правительство Литвы приняло решение объявить в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, сообщает «Интерфакс».

Стало известно, что министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назначена оперативным главой по экстремальной операции.

За прошлые сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов — это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

Представители МВД уточнили, что сегодня для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из которых уже занято около 500 мест.

По данным за 2021 год из Белоруссии в Литву пытались попасть 822 незаконных мигранта — это в десять раз больше, чем за весь прошлый год.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не станет защищать Европу от нелегальных мигрантов в условиях санкционного давления. По его словам, ЕС методично и коллективно «душит» Белоруссию. Глава страны считает, что в таких условиях «только безумцы» могут рассчитывать на защиту и поддержку со стороны Минска.

21 июня Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии, новые ограничительные меры затронули 86 физических и юридических лиц.