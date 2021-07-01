Делегация России в ПАСЕ выразила протест в связи с законом Украины о коренных народах

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выразила протест в связи с принятием Верховной радой Украины закона о коренных народах, в котором не упоминаются русские. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, «действия украинских депутатов, радостно кричащих о принятом законе, не могут быть оставлены без ответа».

В заявлении, опубликованном на сайте ПАСЕ, сообщается, что на протяжении последних лет на Украине были приняты законы, которые нарушают права коренных народов и нацменьшинств, включая право на родной язык. Это касалось не только русских, но и в том числе венгров, поляков, румын, белорусов, молдаван, греков, словаков и представителей других национальностей.

Ранее Верховная рада приняла скандальный закон о коренных народах Украины. Русские в нем не значатся, только крымские татары, крымчаки и караимы. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.