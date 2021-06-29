В ЮАР экс-президента отправили в тюрьму за неуважение к суду

Конституционный суд Южно-Африканской республики приговорил к 15 месяцам тюремного заключения бывшего президента страны Джейкоба Зуму за неуважение к суду, сообщает телеканал NBC.

Джейкоб Зума, который сейчас находится под следствием по делу о коррупции в период его пребывания в должности с 2009 по 2018 год, не выполнил судебного постановления о явке в суд. Ему предписано явиться в полицейский участок в его родном городе Нкандла в провинции Квазулу-Натал или в полицейский участок в Йоханнесбурге.

«Приговор в равной степени является победой верховенства закона в Южной Африке, еще раз подчеркивая независимость нашей судебной системы. Это центральная опора нашей с трудом завоеванной демократии», — заявил оппозиционный политик Герман Машаба, лидер партии ActionSA.

Это первый случай в истории Южно-Африканской республики.

Ранее бразильский суд назначил государству штраф за сексизм президента.