В ЕС заявили о самоизоляции Белоруссии после выхода из «Восточного партнерства»

В Европейском союзе заявили, что сожалеют о выходе Белоруссии из «Востчного партнерства», сообщает ТАСС со ссылкой на представитель внешнеполитической службы ЕС Набилу Массрали.

«Евросоюз сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить свое участие в программе «Восточного партнерства». Эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-партнерами», — заявила Массрали.

По ее словам, действия белорусских властей «являются демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу», и шагом на пути к самоизоляции Белоруссии от остального мира.

Ранее Белоруссия заявила о приостановке участия в программе ЕС «Восточное сотрудничество» и запрете на въезд в страну для еврочиновников, которые способствовали введению санкций против страны.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

В частности, ЕС вводит запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также ограничивает торговлю со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.