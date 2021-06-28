Глава МИД Евросоюза прокомментировал выход Белоруссии из «Восточного партнерства»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter заявил, что несмотря на приостановление Белоруссией своего участия в программе «Восточное партнерство», Евросоюз будет продолжать поддерживать демократические устремления белорусского народа.

«Несмотря на решение режима Лукашенко выйти из программы «Восточного партнерства», мы готовы продолжать работать с белорусским народом для укрепления наших связей, развивать региональное сотрудничество, отвечать на общие вызовы и поддерживать демократические устремления», — заявил Боррель.

Ранее Белоруссия заявила о приостановке участия в программе ЕС «Восточное сотрудничество» и запрете на въезд в страну для еврочиновников, которые способствовали введению санкций против страны.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

В частности, ЕС вводит запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также ограничивает торговлю со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.