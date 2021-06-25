В Кремле прокомментировали отказ ЕС от саммита с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что лидеры Евросоюза не стали приглашать российского президента Владимира Путина на саммит.

По его словам, в Кремле это оценивают с сожалением, потому что Путин «был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем».

Песков подчеркнул, что Россия готова идти в этом направлении настолько далеко, насколько готовы это сделать европейские коллеги, о чем Путин говорил не один раз.

«К сожалению, мы получили информацию, что на вчерашнем саммите целый ряд стран высказались против диалога. Это прибалтийские государства и Польша», — сказал Песков.

Пресс-секретарь указал на нелогичность в их позиции: с одной стороны, они делают все возможное, чтобы на их территории были размещены вооружения США и НАТО, но с другой стороны, хотят добиться безопасности.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что в ходе саммита Европейского союза не удалось достичь соглашения о приглашении российского президента Владимира Путина на встречу лидеров стран блока.