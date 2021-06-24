Зеленский ввел в действие решение о санкциях против ряда авиакомпаний России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против нескольких авиакомпаний России, включая «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте украинского главы государства.

Санкции вводится в отношении российских предприятий на три года. Ограничения также коснулись авиаперевозчиков «Ак Барс Аеро», «Атран», «ВИМ-Авиа», «Газпром авиа», «Когалымавиа», «Оренбургские авиалинии», «Red Wings», «РусДжет», «Авиакомпания Сибирь», «РусЛайн» и других.

В основном указано, что авиакомпаниям частично или полностью запретили транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Министерству иностранных дел Украины отдано поручение проинформировать компетентные органы ЕС, Соединенных Штатов и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Накануне Зеленский продлил санкции против банков из России и Донбасса.