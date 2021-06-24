МИД РФ обещал жесткий демарш британскому послу из-за инцидента с эсминцем в Черном море

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт 24 июня вызвана в Министерство иностранных дел России из-за инцидента с эсминцем британских военно-морских сил в Черном море. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш», — сказала дипломат.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Ранее в России предложили внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем.